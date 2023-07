Nuoto, importante cambiamento per Benedetta Pilato dopo i Mondiali di Fukuoka

La necessità di cambiare. Non è stato un anno semplice per Benedetta Pilato. Dopo un 2022 condito da tanti successi, tra cui le medaglie mondiali ed europee nei 50 e 100 rana, la giovane pugliese ha vissuto una stagione complicata tra problematiche personali e questioni legate alla scuola, avendo dovuto affrontare la Maturità.

Messe alle spalle tutte queste criticità, la nostra portacolori affronterà questa settimana la rassegna iridata a Fukuoka (Giappone) con l’obiettivo di dare il meglio possibile nei 50 rana, mentre nei 100 non sarà presente, non avendo ottenuto un riscontro adeguato per competere.

In questo contesto, è importante la notizia riportata da tanti organi di informazione di un trasferimento da Taranto a Torino. Benny, infatti, dopo i Mondiali in Giappone, lascerà la Puglia e il suo tecnico Vito D’Onghia, per stabilirsi nel capoluogo piemontese, studiare biologia all’Università e allenarsi presso il Centro Nuoto Torino con il coach Antonio Satta, guida tecnica di Alessandro Miressi.

Come è stato specificato, la base della preparazione sarà il Centro federale di alta specializzazione del Palazzo del Nuoto. Un gruppo in cui sono presenti altri atleti, ovvero Marco Orsi, Alessandro Bori, Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini.

