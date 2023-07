Nuoto artistico, Yukiko Inui fa doppietta e vince l’oro nel solo libero ai Mondiali 2023

La conferma di Yukiko Inui. La giapponese, già oro nella routine tecnica del solo in questi Mondiali 2023 di nuoto artistico a Fukuoka (Giappone), ha replicato il medesimo risultato nella Finale del libero, dimostrando grande classe in acqua.

Convincendo i giudici con la sua esecuzione, la nipponica ha ottenuto uno score di 254.6062, con un grado di difficoltà riconosciuto di 38.95 e totalizzando 157.7062 nell’esecuzione e 96.9000 nell’impressione artistica. Alle spalle di Inui hanno terminato l’austriaca Vasiliki Alexandri (229.3251) e la britannica Kate Shortman (219.9542).

Escluse dal podio la greca Evangelia Platanioti, che non è andata oltre la quinta posizione (205.5459), mentre solo ottava la spagnola Iris Tio Casa (178.9146). Da rimarcare la settima piazza della rappresentante di San Marino, Jasmine Verbena, che ha concluso la sua prova con 186.4918. Da ricordare che in questa gara l’azzurrina Susanna Pedotti non era riuscita a centrare l’accesso all’atto conclusivo.

Foto: LaPresse