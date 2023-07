Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho fatto una buona gara, peccato per il nono posto”

Altra beffa per Alberto Razzetti ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. Dopo la mancata qualificazione per la finale dei 200 delfino per soli 3 centesimi, il nuotatore italiano dà tutto nella seconda semifinale dei 200 misti, ma anche stavolta il suo tempo è il nono assoluto (1:57.39 in questo caso, a +16 centesimi dall’ottavo posto complessivo) e non basta dunque per strappare il pass per l’ultimo atto.

“Una roba da matti queste semifinali – ha dichiarato Razzetti dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Peccato perché arrivare nono è sempre un peccato, ma questa è stata la miglior gara di questo mio Mondiale. Non pensavo di riuscire a fare 57”3. 57”2 è fortissimo per la finale, io pensavo potesse bastare 57”6. Peccato perché qualche decimino potevo limarlo senza un paio di errori, però sono state delle semifinali velocissime”.

Il classe 1999 ha poi proseguito dicendo: “In questi Mondiali è mancato qualcosa di mio da mettere in gara. In allenamento e nel riscaldamento c’ero, ma poi è mancato qualcosa di personale che va sempre messo in gara. Ora cercherò di lavorare anche su questo e l’anno prossimo ci riproverò”.

Foto: LaPresse