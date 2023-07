Napoli, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni

Il Napoli vuole mettercela tutta per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno. Con Rudi Garcia alla guida, bisognerà anche capire in quale modo si evolverà la squadra a sua disposizione, con il calciomercato che potrebbe cambiare più di un equilibrio fra gli azzurri. Quello che Aurelio De Laurentiis vuole evitare.

Tanto è vero che il presidente azzurro si sta concentrando parecchio sui rinnovi della coppia chiave dei successi dello scorso anno, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Secondo la Gazzetta dello sport è tutto fatto con il georgiano, che da settembre vedrà il proprio accordo ritoccato verso l’alto a 2,5 milioni a stagione fino al 2028 con opzione fino al 2029, mentre si sta trattando con la punta nigeriana, su cui potrebbe essere inserita una clausola rescissoria attiva dal prossimo anno per permettergli di spiccare il volo verso una big europea.

Intanto si lavora anche sul mercato in entrata, che al momento ha visto solo il rinnovo del prestito di Gollini e la chiusura vicina per Davide Faraoni come vice Di Lorenzo. Dopo la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco (che ha fruttato 57 milioni secondo Calcio e Finanza) si pensa al difensore centrale per rimpolpare il pacchetto arretrato: torna di moda Kevin Danso, che per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe un ottimo surrogato del coreano, dietro di lui il greco Mavropanos. In porta vicino Elia Caprile, che verrà girato in prestito all’Empoli.

Si cerca il colpo grosso anche a centrocampo, ma dipenderà dall’eventuale addio di Piotr Zielinski; più di un pensierino per Giovani Lo Celso, ma il Tottenham non vorrebbe cederlo in prestito. Lazar Samardzic dell’Udinese continua ad essere un sogno, mentre nel ruolo di vice Anguissa è entrato in lista anche Ryan Gravenberch, che ha trovato poco spazio al Bayern Monaco e che potrebbe apprezzare un trasferimento in prestito. In attacco, si deve liberare lo slot con la cessione di Lozano; si pensa allo svincolato Kamada, più trequartista, si ci era avvicinati anche a Moussa Diaby ma il Bayer Leverkusen chiede 60 milioni.

Foto: LaPresse