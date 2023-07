Napoli-Anaune Val di Non oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il Napoli scende per la prima volta in campo in questo 2023/2024. La squadra di Rudi Garcia è già a Dimaro per il ritiro prestagionale e quest’oggi sarà impegnato nella prima amichevole di quest’annata scudettata. Come lo scorso anno, il primo avversario è l’Anaune Val di Non.

Un match che lo scorso anno portò più che bene agli azzurri. Un successo netto, con un rotondo 10-0 con doppiette di Kvaratskhelia e Politano, reti di Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen e Ambrosino oltre ad un autogoal.

Il match tra Napoli ed Anaune Val di Non si terrà quest’oggi, 20 luglio, alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky SPort Calcio, canale 202 di Sky, mentre verrà trasmesso in streaming sulle piattaforme a lei associate come NOW Tv e SkyGo.

NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON, IL CALENDARIO

20 luglio

18.00 Napoli-Anaune Val di Non

NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Now Tv, SkyGo

Foto: LaPresse