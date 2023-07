Motocross, Andrea Adamo fa doppietta in Finlandia: “Non me lo aspettavo, è davvero speciale”

+60 a cinque round dal termine della stagione (180 i punti ancora a disposizione). Andrea Adamo potrebbe aver messo una seria ipoteca alla corsa al titolo nel Mondiale MX2, grazie alla splendida doppietta di ieri sulla sabbia di Vantaa in occasione del Gran Premio di Finlandia 2023. Il siciliano della KTM si è reso protagonista di una domenica perfetta, sfruttando nel migliore dei modi il doppio zero di uno sfortunatissimo Jago Geerts e piazzando un allungo cruciale in classifica generale sul suo più diretto inseguitore.

“Sinceramente non mi aspettavo questo risultato! Sono arrivato con la mia solita mentalità: cercare di dare il massimo e vedere dove mi porta. La pista mi piaceva e mi sentivo bene, in più sono partito forte in entrambe le manche, anche se non sono mai riuscito ad essere primo alla seconda curva e ho dovuto rimboccarmi le maniche tutte e due le volte”, dichiara il pilota italiano.

“Ma alla fine ho fatto una doppietta, sapevo che mettendo insieme tutti i pezzi sarei stato vincente. Ci ero andato vicino a Loket, poi a Lommel è stata difficile ma qui ho resettato tutto ed è andata alla grande”, aggiunge Adamo al sito ufficiale del team Red Bull KTM Factory. Per il nativo di Erice classe 2003 si tratta del secondo successo in un GP del Mondiale.

“Avevo già vinto il mio primo GP in Trentino, ma farlo così con due vittorie di manche è davvero speciale e sono felicissimo. Non me lo aspettavo perché questa era una pista sabbiosa, ma è andata bene. Ora voglio continuare a lavorare e andare avanti così“, le parole del diciannovenne di Calatafimi riportate dal sito ufficiale della MXGP dopo il trionfo in Finlandia.

Sono 60 dunque i punti di vantaggio dell’azzurro su Jago Geerts, che ha però rimediato un nuovo infortunio nella caduta di ieri in gara-1 fratturandosi la clavicola sinistra. Il campione belga dovrà operarsi e non sono ancora stati comunicati i tempi di recupero stimati, ma sarà difficile presentarsi al via del prossimo round in Svezia il 12-13 agosto in condizioni accettabili.

Foto: MXGP.com