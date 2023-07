Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Sara Franceschi in semifinale nei 200 misti con l’ottavo tempo

Prima gara dei Mondiali di nuoto nella Marine Messe Hall A di Fukuoka e arriva immediatamente la prima semifinale. Sara Franceschi sarà così impegnata per potersi giocare un posto all’ultimo atto dopo l’ottavo tempo ottenuto in 2.10.68, ottenuto con il quarto posto nell’ultima batteria.

Come spesso accade, la prima tornata a delfino non è da élite, ma stavolta con il dorso non riesce a recuperare. C’è bisogno di un’ottima frazione a rana, dove riesce a risalire fino al livello delle migliori, per poi chiudere in quarta posizione avanti alla sudafricana Rebecca Meder, anch’essa qualificata.

Una gara corsa senza spingere troppo, a cui è bastato una buona frazione a rana per poter rientrare tra le migliori 16. Il miglior crono lo ottiene Kate Douglass, che ha vinto proprio la batteria di Franceschi in 2.09.17 avanti alla giovane cinese Yiting Yu (2.09.66) e all’australiana Jenna Forrester (2.09.79).

Davanti all’azzurra ci sono anche la statunitense Alex Walsh (2.09.65, tempo valido per vincere la terza batteria), l’australiana Kaylee McKeown (2.09.50), la canadese Mary-Sophie Harvey (2.09.65) e la cinese Shiwen Ye (2.09.81).

Foto: LaPresse