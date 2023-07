Milinkovic-Savic e un’operazione milionaria: quanti soldi guadagna la Lazio con la vendita? E il nuovo stipendio del calciatore…

Un pressing forsennato e, in questa sessione di mercato, lo abbiamo visto più e più volte. Le società saudite, in questo preciso momento storico, sono una spanna sopra qualsiasi altro club al mondo: perché? Sono un pozzo infinito di denaro. Tentano e stuzzicano l’appetito di tanti, tantissimi giocatori: da Kanté passando Benzema, e ancora Koulibaly fino ad arrivare al pioniere di questi trasferimenti in Medio Oriento, Cristiano Ronaldo. I club sauditi, in ogni caso, non sembrano volersi fermare e nella giornata di ieri hanno acquistato l’ennesimo giocatore pieno di talento.

ASSE MILINKOVIC-SAVIC-AL HILAL: LE CIFRE E I DETTAGLI

Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic che dalla Lazio, dopo un lungo corteggiamento, approderà tra le file dell’Al-Hilal. Il centrocampista serbo, così come le due dirigenze, nelle scorse ore hanno raggiunto l’accordo totale per il trasferimento. Le casse dei biancocelesti, a seguito di questa operazione, sorrideranno. Lotito infatti, riceverà ben 40 milioni di euro per la cessione, esattamente come richiesto da lui richiesto. Al Sergente, invece, andranno cifre astronomiche: lo stipendio sarà di 20 milioni di euro netti a stagione. Una cifra faraonica che avrebbe ingolosito chiunque.

Le prossime ore, in tal senso, saranno importantissime. In settimana il giocatore, tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì, il sosterrà con ogni probabilità le visite mediche in Europa, che rappresentano l’ultimo step prima di arrivare alla firmare dell’accordo con il suo nuovo club. Il centrocampista lascerà la Lazio dopo 8 stagioni, condite da 341 le presenze con i biancocelesti, ben 69 gol messi a segno e 59 assist serviti. Insomma una storia d’amore lunghissima che terminerà a breve: poi, Milinkovic-Savic, sarà solo un ricordo per i tifosi della Lazio.

Foto: LaPresse