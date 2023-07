Mateo Retegui torna in Italia? La nuova squadra e tutte le cifre. Ma la classifica marcatori in Argentina…

Non solo più in Nazionale. Siamo pronti a vedere con una maglia di club, italiana Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino scovato dal ct dell’Italia Roberto Mancini è approdato nella giornata di ieri, di mattina, nella Penisola. Adesso a mancare sono gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità: appena arriverà quest’ultima Retegui diventerà un nuovo giocatore del Genoa. Il giocatore nativo di San Fernando, in Argentina, vestirà la maglia con il grifone cucito sul petto e avrà modo di disputare la Serie A.

Un passaggio importantissimo per il 24enne che avrà dunque modo di assaporare, non solo attraverso la maglia azzurra, il calcio europeo e italiano nello specifico. Con l’Italia, Retegui, ha fatto vedere buonissime cose. I movimenti innanzitutto: ottimi i tempi d’inserimento e soprattutto la freddezza sotto porta. In tre partite giocate con la Nazionale ha messo a segno due reti, scrivendo il suo nome sul tabellino marcatori già dalla gara d’esordio contro l’Inghilterra.

MATEO RETEGUI AL GENOA: LE CIFRE

In ogni caso, con il Genoa, l’attaccante avrà modo di migliorare ancora le proprie caratteristiche e il proprio rendimento. Ma quali sono le cifre dell’affare? Il bomber approderà tra le file della formazione allenata da Alberto Gilardino a titolo definitivo, per circa 12 milioni di euro più bonus. Il contratto che andrà a firmare invece, sarà di 5 anni e dunque fino al 30 giugno 2028.

Un investimento importante per i liguri che adesso potranno contare sull’apporto di Retegui, che arriverà dal Tigre. In Argentina, nel massimo campionato, in 21 presenze ha racimolato 11 gol (una cifra niente male) e ha servito anche un assist. Senza dimenticare la rete segnata in Copa Sudamericana. Adesso non resta che attendere: poi Retegui sarà un nuovo giocatore del Genoa.

Foto: LaPresse