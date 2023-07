LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurre per il riscatto nella 5 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka. Si prosegue con la distanza più breve del programma iridato, la 5 km che spesso ha riservato grandi soddisfazioni al nuoto di fondo azzurro. Il sesto posto di Ginevra Taddeucci e il decimo di Giulia Gabbrielleschi nella 10 km non ha soddisfatto fino in fondo il clan azzurro, nonostante si tratti di risultati di altissimo spessore. Oggi l’obiettivo è quello di sbloccare il medagliere con due atlete che si sono tolte diverse soddisfazioni in carriera, Rachele Bruni e Barbara Pozzobon.

Si gareggia solo per le medaglie, dopo le prime due gare che assegnavano anche i pass olimpici e questo toglie sicuramente tensione alle protagoniste che saranno più o meno le stesse della gara di sabato notte. La grande favorita è sempre lei, la tedesca Leonie Beck che vorrà bissare il grande successo ottenuto nella 10 km ma bisognerà capire se le energie spese sabato scorso le avranno tolto qualcosa dal punto di vista della brillantezza. Di sicuro non mancheranno le energie alla sorpresa della 10 km, la giovanissima statunitense Katie Grimes che punta ad un’altra medaglia dall’alto dei suoi 17 anni. Non sarà al via, invece, l’argento dei 10 km, l’australiana Gubecka. Ci sono, invece, con tanta voglia di riscatto, le deluse di sabato notte, la brasiliana Ana Marcela Cunha, la olandese Sharon Van Rouwendaal, la ungherese Anna Olasz che non sono riuscite a salire sul podio, oltre alla francese Amelie Muller, che non era al via nella distanza doppia.

L’Italia cambia tutto rispetto a sabato e si affida a due atlete motivatissime per diverse ragioni. Nuotatrice solida ed esperta Rachele Bruni, 32 anni e ancora tanta voglia di lottare e di stupire. La toscana si è stabilita due anni fa in Brasile, nella zona di Porto Alegre, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, sotto la guida dell’allenatore Kiko Klaser, al Gremio Nauticao Uniao di Porto Alegre, dove lavora anche Ana Cunha. In carriera Rachele Bruni è stata argento ai Giochi di Rio, bronzo ai Mondiali di Gwangju, sempre nella 10 km, oro europeo lo scorso anno nella staffetta mista e due volte bronzo iridato proprio in staffetta. Barbara Pozzobon compirà 30 anni tra due mesi e si è presa lo scorso anno le soddisfazioni più grandi in carriera conquistando l’argento nella 25 km, la sua gara preferita, agli Europei, dove aveva ottenuto anche un bronzo nel 2020 a Budapest. La cancellazione della gara più lunga ha spinto la veneta a dedicarsi alle distanze più brevi ed oggi si capirà se il lavoro svolto nei mesi scorsi può dare buoni frutti in prospettiva.

