LIVE Italia-Marocco 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: pareggio a reti bianche, azzurre sprecone

Pareggio senza reti dunque per le azzurre nell’ultimo test prima del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Tanti errori in fase di realizzazione per l’Italia, che ha sprecato almeno due-tre occasioni davvero importanti per vincere la partita.

FINISCE QUI! 0-0 tra Italia e Marocco.

93′ Che occasione sprecata da Giacinti! La numero 9 azzurra viene pescata con un timing perfetto ma cicca completamente il pallone con il destro e non centra nemmeno la porta da buona posizione.

91′ Alto sopra la traversa il colpo di testa da parte di Bergamaschi dopo la respinta di Errmichi.

90′ Solo quattro i minuti di recupero, nonostante le tante perdite di tempo delle giocatrici marocchine.

88′ Passaggio illuminante di Bonansea per Giacinti, che parte però con leggerissimo ritardo e non raggiunge in tempo il pallone prima dell’uscita di Errmichi.

86′ Dominio territoriale sempre in favore dell’Italia, che non riesce però a superare con precisione e continuità la difesa avversaria.

83′ Qualche problema fisico per il portiere marocchino Errmichi dopo una brutta botta su un’uscita, ma sembra in grado di continuare.

81′ Marocco che spreca un contropiede davvero interessante con un errore di misura proprio all’ultimo passaggio.

80′ Dopo un bel forcing nella parte centrale del secondo tempo, anche le azzurre calano alla distanza e sembrano meno lucide in fase di costruzione.

77′ Entra bene in partita Gharbi, con un paio di dribbling interessanti ed un fallo subìto.

75′ Altri cambi per le due formazioni: out Tagnaout e dentro Gharbi nel Marocco, fuori Giugliano per fare spazio a Cernoia in casa Italia.

73′ Le trame di gioco sono discrete per la squadra azzurra in questa fase, anche grazie al calo fisico del Marocco. Il gol sembra nell’aria in questo secondo tempo…

71′ Italia che prova a penetrare nella retroguardia africana dalle fasce, ma manca sempre un pizzico di precisione in area di rigore.

67′ Bel cross dalla fascia sinistra di Bonansea, ma Dragoni colpisce male e non impensierisce il portiere avversario.

65′ Italia molto più intraprendente e pericolosa in fase offensiva rispetto al primo tempo, ma per ora non arriva il gol del vantaggio.

62′ Fuori Ouzraoui, dentro Saoud nel Marocco.

60′ Fase fallosa del match, tra poco cambi anche nel Marocco.

58′ Fuori Beccari e Serturini, dentro Bonansea e Glionna nell’Italia.

56′ Si preparano altri cambi da entrambe le parti.

54′ Giugliano dalla distanza manda alto sopra la traversa.

52′ Giacinti subito pericolosa, tiro respinta del portiere del Marocco. Grande occasione.

50′ Fuori Chebbak, Kassi, Jraidi e Chapelle, dentro Lahmari, Ayane, El Haj e Badri nel Marocco.

48′ Dentro Dragoni, Giacinti e Bergamaschi, fuori Piemonte, Boattin e Severini per l’Italia.

46′ Inizia il secondo tempo!

19.02 Primo tempo gradevole ma che finisce in pareggio, Italia che prova a dominare ma le azioni più pericolose sono state del Marocco in contropiede.

A tra poco per la ripresa!

47′ Finisce il primo tempo, Italia-Marocco femminile 0-0.

45′ Primo tempo che si avvia verso la conclusione in pareggio.

43′ Ci saranno solo due minuti di recupero.

41′ Possesso palla prolungato dell’Italia.

39′ Ancora Chebbak vicina alla rete con un tiro sul secondo palo.

37′ Fase di stanca del match, Italia ancora con il baricentro alto.

35′ Marocco che gioca bene in fase di ripartenza.

33′ Ancora un tentativo del Marocco con un tiro da fuori di Chebbak.

31′ Ouzraoui con il sinistro manda il pallone abbondantemente a lato.

29′ Cross di Caruso, blocca ancora Er-Rmichi in uscita.

27′ Beccari di testa non trova la porta da ottima posizione.

25′ Cross di Boattin, blocca tutto il portiere del Marocco.

23′ Piemonte con il corpo recupera un pallone in fase offensiva, ma non riesce a servire Serturini.

21′ Piemonte per Caruso che non riesce a caricare il sinistro per calciare in porta.

19′ Grande recupero di Caruso a centrocampo, ma poi l’azione si perde in fase offensiva.

17′ Anticipata Piemonte in area di rigore dopo un bel passaggio di Serturini dalla destra.

15′ Sinistro di Piemonte che non trova la porta, dopo una bella azione di Beccari.

13′ Cross di Boattin dalla sinistra, non trova compagne in area di rigore.

11′ Boattin al volo sfiora i pali difesi da Er-Rmichi.

9′ Marocco che agisce prevalentemente in contropiede, Italia che comanda il gioco seppur con qualche difficoltà.

7′ Italia che tenta di avere un baricentro molto alto in campo.

5′ Sinistro di Ouzraoui in contropiede, pallone vicino al primo palo.

3′ Si può notare come Linari agisca come un centrale aggiunto sulla sinistra, mentre Boattin resti molto alta sulla destra.

1′ Inizia la partita!

18.13 Inni nazionali in corso.

18.10 Ingresso in campo delle giocatrici, tra poco gli inni nazionali.

18.05 Anche il Marocco sarà al Mondiale nel gruppo con Germania, Corea del Sud e la stessa Colombia affrontata dall’Italia.

18.00 Il test precedente contro la Colombia a metà aprile è stato vinto dall’Italia per 2-1.

17.55 La formazione dell’Italia è fatta per sperimentare nuove possibilità tattiche in vista del Mondiale.

17.50 Ecco le formazioni ufficiali:

Italia: Durante, Orsi, Lenzini, Linari, Boattin, Caruso, Giugliano, Severini, Serturini, Piemonte, Beccari

Marocco: Er-Rmichi, Redouani, Mrabet, El Chad, Seghir, Ouzraoui, Kassi, Chebbak, Chapelle, Tagnaout, Jraidi.

17.45 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Marocco femminile, ultimo test prima dei Mondiali.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Marocco, amichevole calcio femminile, ultima amichevole prima della competizione.

L’Italia femminile è pronta per l’ultimo test prima dell’inizio dei Mondiali di calcio. La squadra guidata da Milena Bertolini sfiderà il Marocco in una partita amichevole che servirà come preparazione finale prima dell’inizio del torneo, che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda.

Ritorna in campo la squadra italiana dopo quasi tre mesi dalla sua ultima apparizione: l’ultima volta che abbiamo visto Giacinti e le sue compagne in azione con la maglia azzurra è stata a metà aprile, in un’amichevole vinta per 2-1 contro la Colombia.

Nel Mondiale femminile, l’Italia è stata sorteggiata in un girone che comprende anche Argentina, Sudafrica e Svezia. Anche il Marocco, l’avversario di oggi, parteciperà alla fase finale del torneo, e dovrà confrontarsi con Germania, Corea del Sud e Colombia nei match del suo girone.

Partita: Italia-Marocco, amichevole calcio femminile

Data: 01 luglio 2023

Orario: 18.15

Canale TV: Rai2 e Rai Play.

Stadio: Paolo Mazza di Ferrara.

Probabile formazione Italia

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Durante; Lenzini, Linari, Salvai, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct Bertolini

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, amichevole calcio femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15. Buon divertimento!

