L’Inter vuole fare cassa con Onana, lo United abbassa le pretese: quanti milioni ballano per il cartellino?

In un mercato, come quello dell’Inter, che si preannuncia estremamente bilanciato con entrate ed uscite che dovranno quasi per forza risultare in pareggio, il nome di André Onana, a livello finanziario, rappresenta una grossa occasione per i nerazzurri che potrebbero realizzare una grossa plusvalenza.

Arrivato a parametro zero un anno fa, per il portiere che ha scalzato Samir Handanovic nelle gerarchie di Simone Inzaghi l’Inter chiede circa 60 milioni di euro bonus inclusi.

Sul camerunese c’è il forte interesse del Manchester United allenato da Erik ten Hag che ha già avuto Onana ai tempi dell’Ajax.

I Red Devils, però, hanno un budget limitato e, dopo aver investito circa 70 milioni di euro per Mason Mount del Chelsea, sono alla ricerca anche di una prima punta di spessore (il sogno è Harry Kane).

Per questo non possono permettersi spese folli anche per il portiere, a meno di provvedere a qualche cessione importante.

Per questo l’offerta che arriva da Old Trafford si attesta sui 45 milioni di euro, con l’Inter che non vuole però scendere sotto quota 50 milioni di euro.

La distanza, quindi si è assottigliata, ma manca ancora l’accordo. Nel frattempo, però, lo United si sta guardando intorno alla ricerca di opzioni meno onerose.

In questo senso, gli inglesi hanno sondato il terreno con il Feyenoord per Justin Bijlow, anche se non è chiaro se come trattativa alternativa o per provare a mettere sotto pressione l’Inter.

I nerazzurri, in ogni caso, devono iniziare a pensare all’eventuale sostituto.

Sfumato Guglielmo Vicario che ha firmato col Tottenham. Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk in questo momento appare favorito anche per un minor costo rispetto a Giorgi Mamardashvili del Valencia.

