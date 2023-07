L’Inter rivoluziona con tante novità italiane: la strada giusta per tornare a vincere lo scudetto?

L’Inter vuole tornare a giocarsi lo scudetto. Un’annata a due volti per i nerazzurri, che sembravano in caduta libera tra febbraio e inizio marzo per poi alzare nettamente il livello e arrivare a giocarsi addirittura la finale di Champions League 2023. L’appetito vien mangiando, e ora la società meneghina vuole tornare al tricolore con un bel cuore pulsante italiano.

Raramente l’Inter ha avuto una colonia italiana così ben nutrita e soprattutto così performante. Per la prossima annata, dopo gli addii di Alex Cordaz, Raoul Bellanova, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, l’Inter può vantare cinque giocatori nel giro della Nazionale: i rivitalizzati Francesco Acerbi e Matteo Darmian e le certezze di presente e futuro Nicolò Barella, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni.

A cui si aggiunge anche Davide Frattesi, arrivato all’Inter dopo una lunga trattativa in estate. La mezzala è ormai diventata tra i calciatori più in vista nel nostro campionato e meritava un’occasione in una grande squadra. Con lui, sono sei i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi che fanno regolarmente parte dei convocati dell’Italia

Il che fa dell’Inter la squadra che contribuisce in maniera maggiore alla Nazionale. Basti pensare che nelle convocazioni per la Nations League la Juventus, solitamente un serbatoio importante per gli azzurri, ha offerto soli due giocatori, mentre dal Napoli campione d’Italia arrivano tre soli convocati (Meret, Di Lorenzo e Raspadori). L’Inter potrebbe dunque aver scelto la strada dell’italianità per il futuro, in controtendenza al passato. Se sarà la mossa giusta, ce lo dirà il tempo.

