Le possibili avversarie dell’Inter in Champions League: le fasce per il sorteggio e le insidie principali

Lo scorso 10 giugno l’Inter di Simone Inzaghi ha giocato la Finale della UEFA Champions League. I nerazzurri, inaspettatamente giunti all’ultimo atto, hanno cercato in tutti i modi di fronteggiare un avversario ostico: il Manchester City di Pep Guardiola. E Barella e compagni ci sono riusciti, tenendo anche bene il campo. Ma alla fine, a spuntarla, sono stati proprio i Citizens che, per la prima volta nella propria storia, hanno sollevato al cielo di Istanbul la “Coppa dalle grandi orecchie” (decisiva la rete di Rodri).

Ma adesso l’Inter dovrà guardare al futuro e soprattutto alla Champions che verrà, quella 2023/2024. I nerazzurri sono stati inseriti all’interno della seconda fascia (il Napoli è l’unica italiana testa di serie). I sorteggi della 69esima edizione, almeno quelli per la fase a gironi, avverranno il 31 agosto: in questi giorni si stanno infatti disputando i playoff per scoprire le altre 6 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions. Le gare di esordio, le prime giornate dei gironi invece, si disputeranno tra il 19 e il 20 settembre.

Insomma tra poco più di un mese Inzaghi e i suoi scopriranno le tre squadre che comporranno, insieme alla Beneamata, il girone. Ma quali compagini rischia di pescare dalle urne l’Inter? Come anticipato sopra, i nerazzurri si trovano nella seconda fascia. Dunque le probabilità di incrociare i cammini di Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e PSG, sono alte.

Le possibilità che una di questi club finisca nello stesso girone della squadra milanese sono alte: senza poi dimenticare il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia, anche loro teste di serie ma sulla carta più abbordabili. Insomma il 31 agosto servirà una buona dose di fortuna all’Inter: adesso non resta che aspettare.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, altre squadre da determinare

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, altre squadre da determinare

Foto: LaPresse