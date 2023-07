Le possibili avversarie delle squadre italiane in Conference League: le fasce per il sorteggio e le rivali da evitare

La Conference League ha già iniziato la propria marcia. Il 13 ed il 20 luglio è andato in onda il primo turno preliminare, funzionale alla fase a gironi che comincerà direttamente il prossimo 21 settembre. A meno di esclusioni da parte della UEFA, sarà la Juventus a rappresentare l’Italia nella terza competizione europea.

I bianconeri saranno impegnati direttamente nell’ultimo turno, quello dei playoff, che si svolgerà dal 24 al 31 agosto. A causa del ranking della Serie A, la squadra di Max Allegri avrà la possibilità di cominciare il proprio cammino sin dall’ultimo step, dal 24 al 31 agosto, e per conoscere il proprio avversario bisognerà attendere metà agosto, chiusura del terzo turno preliminare.

Al momento la lista delle avversarie della Juventus è davvero lunghissima, il rischio è di affrontare qualche squadra di rango come l’Aston Villa, semmai non sarà testa di serie. L’unica certezza al momento è che non verranno affrontate due big della competizione come Eintracht Francoforte e Lille, anche loro teste di serie come la Juventus.

Ricordiamo che la posizione dei bianconeri è ancora sub iudice per la UEFA. Se la squadra di Allegri venisse esclusa dalla competizione per i problemi causati dal caso plusvalenze, sarebbe la Fiorentina a rappresentare l’Italia in Conference League 2023/2024.

Foto: LaPresse