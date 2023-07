Le Nazionali non giocano durante l’estate? I Mondiali in inverno hanno stravolto le abitudini, ma c’è la Gold Cup…

Ci troviamo in piena estate e tutti campionati maggiori sono ovviamente terminati. Da qualche giorno è iniziato ufficialmente il calciomercato, la sessione estiva, che terrà impegnati fino all’inizio della Serie A ad esempio e anche oltre. Ma i tornei continentali e mondiali non sono certamente mancati. A essere coinvolte sin qui sono state principalmente le Nazionali giovanili. Si pensi all’Italia Under 20 di Carmine Nunziata, arrivata in Finale al Mondiale che si è svolto in Argentina; ultima gara poi persa con l’Uruguay.

O ancora il deludente Europeo, almeno per l’Italia Under 21, che è entrato ora nella fase più calda. Attualmente, ad essere impegnati ci sono inoltre altri giovani calciatori della Selezione italiana: quelli Under 19, alle prese con l’Europeo e l’esordio vittorioso per 0-4 contro Malta ha lasciato ben sperare. Per quanto riguarda le Nazionali maggiori e, in particolare quella guidata da Roberto Mancini che è scesa in campo per giocare la Final Four della Nations League, si è visto veramente poco. Per seguire un ulteriore torneo estivo si deve volare oltreoceano.

ECCO LA CONCACAF GOLD CUP

In attesa dell’Europeo che si giocherà in Germania il prossimo anno, con il Mondiale qatariota che ha stravolto tutti i piani (ricordiamo si è disputato tra novembre e dicembre), sta andando in scena l’interessantissima CONCACAF Gold Cup. La manifestazione che si sta svolgendo da qualche giorno a questa parte, con esattezza dal 24 giugno, andrà avanti sino al 16 luglio, data della Finalissima. Ma di che torneo si tratta? La Gold Cup, giunta alla sua 27esima edizione (si svolge ogni due anni), è il torneo di calcio continentale per le nazionali maggiori organizzato dalla CONCACAF, che rappresenta le federazioni calcistiche dei Paesi dell’America Centrale, Settentrionale e Caraibi. L’evento si sta giocando tra gli Stati Uniti e il Canada.

A prendere parte ci sono ben 16 nazionali divise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. Durante la fase a gironi, ogni squadra gioca tre partite e a superare il turno sono le prime due classificate di ogni singolo raggruppamento. Ottenendo l’accesso ai quarti di finale, si procede poi a eliminazione diretta sino alla Finale; in caso di parità nei 90′ minuti si prosegue con i tempi supplementari ed eventualmente con i rigori.

Attualmente quattro compagini sono già certe dei quarti di finale: si tratta degli Stati Uniti, Nazionale detentrice del trofeo (in cui è presente una conoscenza “italiana”, Busio), e ancora della Giamaica, del Messico (presenti Ochoa della Salernitana e Vasquez della Cremonese) e infine del Qatar, Selezione ospite in quanto vincitrice della Coppa d’Asia del 2019 e nazione ospitante dell’ultimo Mondiale. Adesso non resta che attendere per capire chi riuscirà ad arrivare sino in fondo.

