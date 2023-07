La telenovela Lukaku prosegue: resta all’Inter o va al Chelsea? Le ultime mosse

Una trattativa infinita ed estenuante che, però, potrebbe arrivare a una conclusione proprio nel corso di questa settimana. Stiamo ovviamente parlando dei lunghi incontri tra la dirigenza dell’Inter e quella del Chelsea per portare, o quantomeno provare a portare definitivamente Romelu Lukaku in nerazzurro. E i presupposti perché questo avvenga ci sono tutti: manca l’intesa sulla cifra da sborsare.

Il calciatore belga vuole e vorrà l’Inter in futuro. Questo è un dettaglio importantissimo anche e soprattutto perché, Lukaku, ha rifiutato un’offerta faraonica ma anche la corte di altre società italiane. Non a caso l’attaccante con un secco no ha allontanato proposte “indecenti” dall’oramai solita Arabia Saudita: 50 milioni di euro a stagione bonus compresi, offerti dall’Al-Hilal, lo stesso vicinissimo all’acquisto di Milinkovic-Savic. Ed ha anche declinato qualsiasi possibile invito della Juventus.

ASSE INTER-CHELSEA: SVOLTA IN SETTIMANA PER LA TRATTATIVA LUKAKU

Una storia d’amore romantica insomma, ma adesso va messo un sigillo definitivo perché questo passaggio avvenga. E in tal senso sarà importante la cessione nel minor tempo possibile di André Onana anche e soprattutto perché i proventi derivanti dall’approdo dell’estremo difensore al Manchester United, saranno subito reinvestiti nell’affare Lukaku. Ma la cifra presentata al Chelsea da parte dell’Inter, non ha soddisfatto i Blues. La Beneamata si è fatta avanti negli scorsi giorni con 25 milioni di euro: proposta subito bocciata dal club inglese però. L’Inter allora, con ogni probabilità, ritornerà all’attacco in settimana e si spingerà tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se gli inglesi ne chiedono almeno 40.

L’eventuale ingaggio di Lukaku si aggirerebbe intorno ai 12 milioni lordi annuali per 4/5 anni di contratto: non cifre differenti insomma. L’investimento è importante ma il club nerazzurro proverà il tutto per tutto. Non vorrà infatti privarsi, nel corso della prossima stagione, di uno dei giocatori più determinanti nella conquista dello Scudetto 2020/21, che già dal prossimo anno con maggior fiducia, potrebbe ritornare a risplendere con Lautaro Martinez.

Foto: LaPresse