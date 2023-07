La Juventus ha dato mezzo miliardo di euro agli altri club italiani? Tutte le cifre per gli acquisti

Partiamo subito da un estratto. Da alcune parole pronunciate da John Elkann, numero uno di Exor e azionista di maggioranza assoluta della Juventus, che ha parlato ai microfoni de La Stampa. Elkann ha voluto sottolineare come, in questi anni, la Vecchia Signora abbia contribuito e non poco, ad aiutare il calcio italiano spendendo grosse cifre e di conseguenza ad accrescere il patrimonio e i bilanci delle altre società della Penisola. “C’è chi pensa che la Juventus sia il problema. Al contrario, la Juventus è parte della soluzione. La Juve è stata storicamente l’ossatura del calcio italiano, ne è parte integrante. Ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli mondiali”.

“E sul piano economico con le operazioni di mercato ha speso mezzo miliardo di euro negli ultimi anni per acquistare giocatori in Italia, contribuendo in modo significativo a sostenere i bilanci delle squadre di serie A e serie minori”. E ancora: “Siamo sempre stati una forza positiva per il calcio italiano e vogliamo continuare ad esserlo, rimanendo aperti al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni. Ci siamo difesi e conta far valere le nostre ragioni, senza arroganza, ma nel totale rispetto delle istituzioni”.

Alla luce di queste parole, quali sono i club che hanno ottenuto grossi ricavi e ricompense dagli acquisti della Juventus? Il primo è la Fiorentina di Rocco Commisso. La Vecchia Signora negli ultimi anni ha versato nelle casse del club toscano quasi 180 milioni di euro. Si pensi all’acquisto di Vlahovic (70 milioni più 10 di bonus oltre a 11,6 di oneri accessori); o ancora a quello di Chiesa piuttosto che Bernardeschi.

In terza posizione, subito dopo il Real Madrid, troviamo il Genoa (circa 115 milioni di euro). Al quarto posto, ma sul podio se si guardano solo le squadre italiane c’ anche il Napoli: 105 milioni di euro. Su tutti si pensi al passaggio di Higuain in bianconero: 90 milioni di euro. E a seguire Udinese, Atalanta, Sassuolo e Roma. Affermazioni importanti quelle di Elkann che in un momento storico tutt’altro che semplice per la Juventus, ha voluto ricordare il passato.

Foto: LaPresse