Juventus, il calendario delle amichevoli estive: programma, avversarie, orari

La Juventus ha dato il via alla propria stagione 2023/2024 con l’ormai classico raduno alla Continassa. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo un’annata chiusa al settimo posto, causata anche dalla penalizzazione di dieci punti inflitta per il caso plusvalenze, ma bisognerà comunque potare i cosiddetti rami secchi per avere una squadra più adatta possibile alle idee di Massimiliano Allegri.

Il 21 luglio si prenderà l’aereo verso gli Stati Uniti per partecipare al Soccer Champions Tour previsto nel paese a stelle e strisce. Il primo impegno sarà immediato, il 22 luglio, per sfidare il Barcellona di Xavi al Levi’s Stadium di Santa Clara. Cinque giorni dopo si rimarrà in California per incrociare il Milan di Stefano Pioli, mentre l’ultima amichevole americana sarà il 2 agosto contro il Real Madrid ad Orlando.

Al ritorno in Italia ci sarà spazio anche per un’altra amichevole contro la Lazio, prevista per il 13 agosto, prima dell’inizio del campionato previsto nel weekend successivo. Da tenere anche conto che, in caso di partecipazione, ci saranno anche i playoff di Conference League a cui pensare.

JUVENTUS, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

22 luglio

Juventus-Barcellona

27 luglio

Juventus-Milan

2 agosto

Juventus-Real Madrid

13 agosto

Juventus-Lazio

Foto: LaPresse