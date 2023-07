Juventus, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni

Stiamo per imboccare lo striscione dell’ultimo chilometro per quanto riguarda il mese di luglio, per cui il calciomercato estivo in direzione del campionato 2023-2024 entra ufficialmente nella sua fase più calda, e non solo per questioni meramente legate alla colonnina di Mercurio. Sembra che questa situazione possa coinvolgere quasi tutte le 20 squadre partecipanti la prossima Serie A. Tranne, la Juventus.

Il club bianconero, infatti, mai come in questa finestra di mercato, sembra muoversi con estrema circospezione. Lo supponevamo tutti, ma le parole del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono andate a confermare l’assunto. La società torinese non ha la minima intenzione di gettarsi su acquisti scriteriati o, per meglio dire, non positivi a livello di bilancio, per cui per il momento preferisce pensare a sfoltire la rosa.

Ad onor del vero, come ha ammesso lo stesso diesse ex Carpi e Napoli, qualcosa in entrata si è mosso e si sta muovendo. Il rinnovo di Rabiot, la conferma di Milik e l’inserimento di Weah sono stati i primi passi in direzione della nuova annata. Il nome più caldo in questi giorni, è quello di Lukaku.

Il centravanti belga (di proprietà del Chelsea) ha compiuto una vera e propria “inversione a U” nei confronti dell’Inter, lasciando Marotta e Ausilio con il cerino in mano, con Giuntoli che ha avanzato la sua proposta sia a “Big Rom”, sia ai Bleus. Vedremo come evolverà la trattativa nelle prossime ore.

Ma, come detto, in casa Juventus tutto ruoterà attorno alle possibili partenze. Iniziamo a snocciolare gli esuberi che, come è stato ribadito, sono sul mercato e pronti per il miglior offerente. In difesa: Bonucci, Rugani, Pellegrini e Frabotta, con De Winter e Alex Sandro che rimangono sul “chi va là”?

A centrocampo: Zakaria (in direzione West Ham), Barrenechea (per un possibile prestito), McKennie, Arthur (che sembra ad un passo dal prestito alla Fiorentina), Nicolussi Caviglia e Akè. In attacco, infine, da monitorare le situazioni di Soulè, Pjaca, Kean e Kaio Jorge (a caccia di un prestito dopo un anno e mezzo ai box per un gravissimo infortunio). Tanti nomi che, come si può evincere, porterebbero una boccata di ossigeno alle casse bianconere.

Non sono tra gli esuberi, ma monopolizzeranno le attenzioni fino al primo settembre, infine, Chiesa e Vlahovic. I due elementi più appetiti del club bianconero, come ha confermato Giuntoli “Sono pedine fondamentali e solo una offerta irrinunciabile potrebbe fare cambiare idea alla dirigenza”. In poche parole, se arrivasse un assegno fuori mercato, se ne potrebbe parlare.

Per il momento l’attaccante serbo sembra interessare al PSG che, tuttavia, non ha ancora mosso passi ufficiali. Su Chiesa, invece, da tempo si parla di Premier League o Bayern Monaco. Staremo a vedere. Di sicuro i due non si trovano negli schemi di mister Max Allegri, e la voglia di cambiare aria potrebbe fare la differenza. Questo, in soldoni, sarà il maggior punto di interesse del mercato bianconero…

Foto: LaPresse