Italy Major Premier Padel 2023, Coello/Tapia conquistano il titolo a Roma! Tra le donne trionfano Triay/Ortega

Arturo Coello e Agustin Tapia trionfano all’Italy Major Premier Padel 2023, seconda tappa stagionale del circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Davanti al caldissimo pubblico presente nel Campo Centrale del Foro Italico di Roma, i Golden Boys non hanno avuto vita facile contro l’idolo della folla Paquito Navarro e il suo compagno Federico Chingotto, ma alla fine sono stati capaci di conquistare il loro primo trofeo insieme nel Premier Padel. Nel primo torneo femminile di sempre in questo circuito il titolo è andato invece a Gemma Triay e Marta Ortega: le due spagnole hanno sconfitto a sorpresa le connazionali Paula Josemaria e Ariana Sanchez.

Nella finale maschile Coello e Tapia (teste di serie n.4) hanno dimostrato, ancora una volta, di avere un talento pazzesco. I Golden Boys hanno disputato un match di solidità e spessore contro Paquito Navarro/Federico Chingotto (coppia n.3 del seeding) e, nonostante anche un pubblico schierato palesemente in favore dello show-man Paquito, sono riusciti ad imporsi per 7-5 7-6(2) dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Grazie a questo trionfo, sono diventati dieci i titoli conquistati quest’anno da Coello e Tapia tra Premier Padel (1) e World Padel Tour (9): si tratta di un risultato clamoroso, che molto probabilmente migliorerà ulteriormente da qui a fine stagione.

“E’ incredibile giocare con un pubblico così, sono molto contento perchè è il mio primo successo nel Premier Padel ed è arrivato qui a Roma – ha affermato Tapia subito dopo la vittoria -. “E’ uno scenario incredibile, sono molto emozionato e ringrazio Arturo, è molto facile giocarci insieme. Congratulazioni anche a Chingotto e Paquito, sono avversari molto difficili da affrontare. Un saluto alla gente e… grazie Roma, siamo campioni!”. Il microfono è poi passato a Coello. “E’ incredibile aver vinto qui – ha dichiarato Coello -, in questo scenario del Foro Italico a Roma: grazie per l’organizzazione, non potrei essere più felice”.

Nell’ultimo atto femminile, invece, è arrivata la vittoria un po’ inaspettata di Gemma Triay e Marta Ortega. Le due spagnole (teste di serie n.2), che prima di ieri non avevano mai vinto un torneo insieme, non partivano infatti di certo favorite contro le numero 1 al mondo Paula Josemaria e Ariana Sanchez, ma grazie a una prestazione favolosa sono riuscite a vincere la finale per 6-3 3-6 7-5 dopo due ore e 47 minuti di gioco.

“Sono felicissima di questa vittoria, tanto che ho ancora la pelle d’oca – ha detto Triay dopo la vittoria -. Era una finale storica, la prima di Premier Padel, ed è la prima che io e Marta riusciamo a vincere. Ari e Paula stanno vivendo una stagione incredibile, non le avevamo mai battute. Se oggi ce l’abbiamo fatta è perché abbiamo giocato benissimo. È stata una settimana incredibile”.

Non è in seguito mancato il commento di una commossa Marta Ortega: “È il miglior momento della mia vita e della mia carriera. Questo per noi era un torneo veramente tanto importante. Era già un sogno poter giocare una finale, figuratevi vincerla. È stato un match difficilissimo, contro una coppia che sta vivendo una grande annata. Ma io e Gemma, insieme, stiamo facendo un lavoro super, che ci ha permesso in un periodo così breve di arrivare a ottenere un risultato simile”.

Foto: Giampiero Sposito/FITP