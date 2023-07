Italia-Spagna, Test Match rugby femminile 2023: programma, orario, tv, streaming

Torna in campo la nazionale italiana femminile di rugby e sabato 22 luglio, con calcio d’inizio alle 19.30, a Piacenza affronta la Spagna nel match di qualificazione alla WXV, il nuovo torneo creato da World Rugby e dove le azzurre parteciperanno o nella seconda fascia, vincendo, o nella terza, in caso di sconfitta.

In caso di successo contro le spagnole, l’Italia giocherà in ottobre in Sudafrica nel WXV 2 insieme a un’altra europea, alla quarta classificata di un torneo di qualificazione tra USA, Canada, Nuova Zelanda ed Australia, ad una Nazionale dell’Oceania, una dell’Asia e una dell’Africa. L’ultima classificata del WXV 2 retrocederà nel WXV 3 nel 2024. Una sconfitta, di contro, vedrebbe le Azzurre disputare la competizione di terza e ultima fascia contro un’europea, un’asiatica, un’oceanica, un’africana e una sudamericana, con la vincente promossa nel WXV 2 2024.

Per preparare la partita Nanni Raineri, ct azzurro, ha tenuto nello scorso weekend un raduno con un folto gruppo di azzurre tra le quali sceglierà le 23 che scenderanno in campo sabato. L’Italdonne dovrà dare un segnale importante dopo il deludente Sei Nazioni appena disputato, con il passaggio della gestione azzurra da Di Giandomenico a Raineri che non è stata facile.

Le azzurre convocate per il raduno sono state Gaia Buso, Beatrice Capomaggi, Alice Cassaghi, Giulia Cavina, Alyssa D’Incà, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Lucia Gai, Elisa Giordano, Francesca Granzotto, Laura Gurioli, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Gaia Maris, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Alessia Pilani, Alissa Ranuccini, Beatrice Rigoni, Michela Sillari, Emanuela Stecca, Sofia Stefan, Emma Stevanin, Sara Tounesi, Silvia Turani e Vittoria Vecchini.

La partita tra Italia e Spagna è in programma sabato 22 luglio alle ore 19.30 allo Stadio Beltrametti di Piacenza e il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

Foto: Valeria Origo – LPS