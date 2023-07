Italia-Portogallo oggi in tv, Finale Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Sarà di nuovo Italia-Portogallo agli Europei Under 19 di Malta, a distanza di dieci giorni. Ma questa volta sarà una partita che varrà il titolo continentale; gli uomini di Alberto Bollini vogliono ovviamente evitare di replicare il 5-1 dello scorso 6 luglio, ma arriveranno sicuramente preparati allo scontro.

Cammino tortuoso quello degli azzurrini, che hanno dovuto faticare per poter arrivare fino a questo punto. Dopo il successo su Malta per 4-0 è arrivata la pesante sconfitta con il Portogallo, ma l’1-1 con la Polonia ha permesso loro la qualificazione in semifinale. La sfida con la Spagna è stata emozionante, risolta nel finale da un gol di Luca Lipani per il 3-2 del 90′.

Molti meno invece i grattacapi per i lusitani, che arrivano all’ultimo atto degli Europei da miglior attacco e miglior difesa della competizione. Sicuri del primo posto dopo i primi due successi con Polonia e azzurrini, ha viaggiato a marce basse con Malta, sconfitta solo per 2-1. Ma in semifinale è tornata a far malissimo, infliggendo un sonoro 5-0 alla Norvegia.

Questo il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Portogallo, Finale degli Europei Under 19 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre, in diretta streaming su Rai Play e Uefa Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, FINALE EUROPEI UNDER 19

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Tre

Diretta streaming: Rai Play e Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missori, Dellavalle L., Dellavalle A., Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.

PORTOGALLO U19 (4-3-3) – Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Marques; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

Foto: Lapresse