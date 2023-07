Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19 domani: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Ancora un ultimo sforzo. Mancano poco più di 24 ore alla Finale degli Europei Under 19 tra l’Italia di Alberto Bollini e il Portogallo di Joaquim Milheiro. Siamo dunque giunti all’ultimo atto della competizione continentale che ha visto i giovani azzurri come super protagonisti. A partire dalle 21.00 di domani domenica 16 luglio, Esposito e compagni avranno l’opportunità di sollevare al cielo maltese il tanto agognato trofeo. Durante la fase a gironi, l’Italia, ha raccolto una vittoria all’esordio contro la Nazionale di casa per 0-4. In seguito è caduta sotto i colpi proprio del Portogallo che ha asfaltato gli azzurrini per 5-1, una manita pesantissima.

E poi ancora la partita dentro o fuori con la Polonia, pareggiata per 1-1. In semifinale, infine, la nostra Nazionale è riuscita a imporsi sulla Spagna a seguito di un pirotecnico 2-3: due volte raggiunti Hasa e i suoi, sono stati in grado di dare la mazzata definitiva sul finale. Il Portogallo invece, nello stesso gruppo dell’Italia, non ha sbagliato un colpo. Tre vittorie su tre durante la fase a gironi rispettivamente con Polonia, Italia e Malta e poi un’altra manita, in semifinale, rifilata alla Norvegia. Insomma domani ci si aspetta un grandissimo match.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Portogallo Under 19, match valido per la Finale degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, 227 di Sky). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, FINALE EUROPEI UNDER 19

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, 227 di Sky).

Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, 227 di Sky). Diretta streaming: Rai Play e Uefa Tv

Rai Play e Uefa Tv Diretta Live testuale: OA Sport.

