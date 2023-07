Italia-Canada oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming

Prosegue il cammino della Nazionale italiana di softball ai Campionati Mondiali 2023-2024 , rassegna in scena per ciò che concerne il gruppo C proprio nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine)

Le azzurre, dopo aver vinto la partita inaugurale contro il Venezuela ed aver affrontato la Nuova Zelanda, sfideranno questa sera alle ore 20:00 il Canada, team che le ragazze di coach Pizzolini ormai conoscono molto bene, complice il torneo in Nordamerica disputato solo la settimana scorsa.

Sarà un match importantissimo per le azzurre, desiderose di dare il massimo tra le mura amiche preparandosi poi all’impegno ostico contro il Giappone, per dispersione la squadra più forte del raggruppamento.

Italia-Canada si giocherà oggi alle ore 20:00. L’incontro Sarà visibile in diretta tv su MS Channel, canale presente sul canale 814 Sky. In streaming, oltre alla trasmissione di msplus.tv, è possibile sottoscrivere un abbonamento anche a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC).

Foto: WSBC