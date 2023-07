Inghilterra-Israele oggi in tv, semifinale Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Turno di semifinali agli Europei Under 21 tra Georgia e Romania. Alla Batumi Arena, che sarà anche teatro della finale della competizione del prossimo 8 luglio, si sfideranno Inghilterra ed Israele, in una partita sulla carta dal pronostico chiuso. Ma in una sfida secca, può accadere di tutto.

Per tre partite e mezzo i Tre Leoni sono stati senza mezzi termini la squadra più forte della competizione. Match condotti in carrozza, con tre vittorie con comodi 2-0, tra cui anche con gli israeliani, andati ko con i gol di Anthony Gordon e di Emil Smith Rowe. Ma nel secondo tempo dei quarti di finale contro il Portogallo, i lusitani hanno quasi fatto breccia nella difesa inglese, sbattendo solo contro la traversa.

Dall’altra parte la sorpresa del torneo, Israele, che con questa semifinale ha guadagnato un eccezionale pass per le prossime Olimpiadi. Squadra solida, che sottolinea la bontà del movimento israeliano giovanile (già in semifinale ai Mondiali Under 20), ha in Oscar Gloukh il leader incontrastato della squadra. Dopo il secondo posto nel girone B alle spalle dell’Inghilterra, ci sono voluti i rigori ai quarti di finale per poter avere ragione della Georgia.

Il match tra Inghilterra ed Israele, prima semifinale degli Europei Under 21, inizierà alle 18.00 a Batumi. La sfida sarà trasmessa su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, ed in streaming su RaiPlay e Uefa.tv.

ISRAELE-INGHILTERRA, EUROPEI UNDER 21 2023, IL PROGRAMMA

5 luglio

Batumi, 18.00 – Israele-Inghilterra – diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e Uefa.tv

ISRAELE-INGHILTERRA UNDER 21, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport (58 digitale terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay, Uefa.tv

ISRAELE-INGHILTERRA UNDER 21, LE PROBABILI FORMAZIONI

ISRAELE (4-4-2): Zarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Khalaili, Azoulay, Gandelman, Gloukh; Tugerman, Gorno.

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Gomes, Jones, Ramsey; Gibb-White, Gordon

Foto: LaPresse