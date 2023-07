IndyCar, Iowa gara-2: Newgarden si conferma e vince ancora

Quinto sigillo in Iowa, quarto del 2023, per Josef Newgarden al termine di un nuovo dominio all’interno del ‘The Fastest Short Track on The Planet’. Il #2 di Penske mette nuovamente tutti in riga al termine della race-2 valida per l’IndyCar Series 2023, l’ex campione della categoria conclude un fine settimana da incorniciare con due acuti a distanza di meno di 24 ore.

La race-2 in quel di Newton si è aperta sulla falsariga di quanto accaduto durante il primo giorno. L’australiano Will Power #12 ha provato a fare la differenza dalla pole, il campione in carica di Penske ha dovuto presto vedersela con il ritorno del neozelandese Scott McLaughlin #3 e soprattutto l’americano Josef Newgarden #2.

Il vincitore di race-1 non ha perso occasione di portarsi al comando nelle prime fasi dell’evento, abile ad approfittare del traffico per superare i due teammate. L’esperto statunitense ha fatto la differenza, il nativo dello Stato del Tennessee non ha avuto particolari problemi a mantenersi davanti a tutti anche nel secondo stint dopo una prima parte perfetta.

La leadership è rimasta di fatto sempre in mano al campione della Indy500 2023, abile a resistere alla concorrenza nonostante una serie di bandiere gialle che ha caratterizzato la seconda metà della prova. Power conclude secondo, l’iberico Alex Palou (Ganassi #10) completa terzo e si conferma ampiamente in vetta al campionato. Quarta piazza conclusiva per lo scandinavo Felix Rosenqvist (McLaren #7), quinta per il già citato McLaughlin che su ovale continua a sfiorare il successo.

Piccola pausa dopo un lunghissimo mese di luglio per l’IndyCar Series che riprenderà ad inizio agosto con una prova da non perdere a Nashville.

CLASSIFICA INDYCAR IOWA GARA-2

1 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 250 P 20.187 159.432 19.105 168.46 4

2 12 RUN Will Power Team Penske 250 P 0.705 0.705 20.166 159.599 18.998 169.407 4

3 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 250 P 2.686 1.981 20.970 153.473 19.448 165.489 5

4 6 RUN Felix Rosenqvist Arrow McLaren 250 P 4.117 1.430 20.690 155.556 19.205 167.58 4

5 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 7.889 3.772 23.462 137.175 19.180 167.798 5

6 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 249 P 1 lap 1 lap 21.313 151.009 19.414 165.777 5

7 26 RUN Colton Herta Andretti Autosport 249 P 0.233 0.233 21.528 149.497 19.650 163.785 5

8 18 RUN David Malukas Dale Coyne Racing 249 P 0.830 0.597 21.868 147.174 19.386 166.015 5

9 8 RUN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 249 P 2.444 1.614 23.495 136.983 19.147 168.087 5

10 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 249 P 2.863 0.419 22.754 141.442 19.377 166.092 6

11 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 249 P 3.748 0.885 22.750 141.471 19.829 162.304 6

12 28 RUN Romain Grosjean Andretti Autosport 249 P 6.036 2.288 23.091 139.378 19.956 161.273 6

13 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 249 P 6.350 0.314 23.049 139.635 19.516 164.914 5

14 77 RUN Callum Ilott Juncos Racing 248 P 2 laps 1 lap 21.432 150.166 19.900 161.727 5

15 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 248 P 3.839 3.839 23.146 139.05 19.797 162.571 5

16 06 RUN Helio Castroneves Michael Shank Racing 248 P 4.290 0.451 22.991 139.988 19.741 163.03 5

17 60 RUN Conor Daly Michael Shank Racing 248 P 4.410 0.120 22.870 140.723 19.522 164.859 5

18 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 248 P 4.760 0.350 23.000 139.931 19.717 163.226 5

19 30 RUN Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 247 P 3 laps 1 lap 23.134 139.118 19.663 163.675 5

20 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 247 P 4.248 4.248

Foto. LaPresse