I calciatori italiani che si sono trasferiti all’estero: Tonali la stella, le nuove squadre e gli stipendi

“Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti”. Partiamo da queste significative parole riportate ed espresse da Sandro Tonali qualche settimana fa, in occasione del suo trasferimento dal Milan, squadra del suo cuore, al Newcastle.

Il giocatore ex Brescia ha dato probabilmente il via, in questa stagione estiva, all’esodo di diversi italiani all’estero: in ogni caso il suo, è il nome che ha generato più rumore. Passato ai Magpies per una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni, il calciatore in Premier League andrà a percepire 8 milioni di euro di ingaggio più 2 di bonus e il contratto avrà una durata di 6 anni. Cifre, quelle appena riportate soprattutto rispetto allo stipendio personale, che in Italia difficilmente o utopisticamente si possono raggiungere.

Un netto incremento che sorriderà al portafoglio di Tonali. Stessa sorte è toccata anche a Guglielmo Vicario, approdato in Inghilterra ma sponda Tottenham. L’estremo difensore è stato prelevato dall’Empoli per una cifra pari a 20 milioni più alcuni bonus al raggiungimento di determinati obiettivi (quarto portiere italiano più pagato della storia). Il giocatore percepirà un ingaggio di oltre 2,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Anche in questo caso si può parlare di cifre astronomiche che in Toscana non si sarebbero probabilmente mai raggiunte.

Ma l’elenco di italiani emigrati all’estero prosegue. Sulla scia dei nomi precedentemente nominati, anche Destiny Udogie è volato in Premier. L’Udinese ha incassato ben 18 milioni di euro dalla cessione di Udogie al Tottenham. Inoltre ci saranno 7 milioni di bonus, 2 semplici da raggiungere e 5 più complicati. E questi sono solo tre nomi di italiani che, in questa sessione estiva di calciomercato iniziata lo scorso 1° luglio, hanno lasciato la Penisola. Vedremo se la stessa sorte toccherà anche ad altri calciatori che attualmente arricchiscono le rose, scarne dal punto di vista dei nomi, della Serie A.

Foto: LaPresse