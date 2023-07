Hockey prato, Europei 2023: l’Italia affronta l’Ucraina in semifinale

Giornata importante per la Nazionale Italiana di hockey su prato. Oggi, venerdì 28 luglio, gli azzurri infatti affronteranno alle 14:45 l’Ucraina nella semifinale dei Campionati Europei 2023 di seconda divisione, rassegna in fase di svolgimento in Irlanda.

Sarà un match molto impegnativo per i nostri ragazzi, reduci da un girone B vissuto da protagonisti in cui hanno collezionato tre vittorie su tre partite giocate superando rispettivamente Turchia, Scozia e Svizzera.

L’Ucraina ha invece chiuso il suo raggruppamento al secondo posto, vincendo con Repubblica Ceca e Portogallo ma perdendo, anche in modo abbastanza netto (0-7), contro l’Irlanda, per dispersione il team più pericoloso da un punto di vista offensivo.

Attenzione però perché anche l’Ucraina si comporta molto bene in attacco, come dimostrano le undici reti messe a referto nei primi tre match, due in più dell’Italia. Ricordiamo che la vincente della sfida affronterà poi in Finale una tra Irlanda e Scozia (fischio d’inizio alle 17:00).

