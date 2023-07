Hockey ghiaccio: raduno per la Nazionale italiana, i convocati

L’anno prossimo un appuntamento importantissimo: i Mondiali di 1^ Divisione Gruppo A, in programma a Bolzano dal 28 aprile al 4 maggio 2024. Per preparare al meglio l’evento la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio sarà già in raduno.

Gli azzurri, agli ordini di Mike Keenan e Mike Pelino, saranno impegnati dal 24 al 28 luglio al Palasmeraldo di Fondo (Trentino). Il commento di Stefan Zisser, direttore sportivo delle Nazionali di hockey: “Abbiamo voluto concentrarci su un roster composto da molti possibili protagonisti delle Olimpiadi 2026, con alcuni innesti di giocatori più esperti. Un camp svolto durante l’estate, prima dell’avvio dei campionati, può certamente essere utile per lavorare con più calma e attenzione ai dettagli e allo sviluppo dei ragazzi”.

I convocati:

Portieri: BERNARD Andreas (HC Val Pusteria, ICEHL), DE FILIPPO ROIA Marco (Asiago Hockey, ICEHL), VALLINI Gianluca (HC Bolzano, ICEHL)

Difensori: CASETTI Lorenzo, GIOS Gregorio (Asiago Hockey, ICEHL), GINNETTI Cameron (Rittner Buam, AlpsHL), GLIRA Daniel (HC Val Pusteria, ICEHL), LARCHER Enrico, MARCH Gianluca (EHC Winterthur, SL)

Attaccanti: BERGER Simon, DELUCA Ivan, MANTINGER Matthias (HC Val Pusteria, ICEHL), BRUNNER Pascal, FELICETTI Leonardo (HC Bolzano, ICEHL), MAGNABOSCO AGUIRRE Josè Antonio (Asiago Hockey, ICEHL), TOMASINI Patrick (HC Merano), DELUCA Stephan, SANNA Marco, GELLON Daniel, KASSLATTER Hannes, SEGAFREDO Alessandro

Coaching staff: Mike KEENAN (Head Coach), Mike PELINO (Associated Coach), Fabio ARMANI (Assistant Coach), Giorgio DE BETTIN (Assistant Coach), David JAMIESON (Allenatore Portieri), Turo Samuel VIRTA (preparatore atletico)

Foto: Carola Semino