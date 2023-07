Golf, Evian Championship 2023: Celine Boutier guida la classifica dopo un secondo round durissimo

L’Evian Championship 2023, quarto major della stagione del golf femminile, ha vissuto uno splendido quanto duro secondo round che ha consegnato una situazione intricata, ancora tutta in divenire ed in cui sembra ancora l’equilibrio il grande padrone.

Il The Champions Course di Evian-les-Bains in Francia quest’oggi ha fatto pochi sconti alle giocatrici, contribuendo ad accorciare la classifica e contestualmente a far risalire le giocatrici con più armi per affrontare le difficoltà. Grazie ad un birdie all’ultima buca è Celine Boutier a guidare una classifica ancora molto corta.

La francese, con un giro in 69 colpi, ha abbassato il suo score di due colpi portandosi così al totale di -7. Il colpo guadagnato alla buca 18 ha permesso a Boutier di staccarsi dalla compagnia della giapponese Yuka Saso e della thailandese Patty Tavatanakit, due che sanno come si vince un major (curiosamente le due condividono il fatto di avere in un major l’unica vittoria in carriera sul massimo circuito).

Quarte a -5 troviamo tre giocatrici: la statunitense Alison Lee, la messicana Gaby Lopez e un’altra giapponese, Nasa Hataoka, che proprio da Saso fu battuta al playoff dello US Open 2021. Rimangono nelle zone alte di classifica anche la vincitrice dello scorso anno Brooke Henderson (9a a -3) e Jin Young Ko (13a a -2). Eliminata a sorpresa la giovane cinese Yin Ruoning, vincitrice dell’ultimo Women’s PGA Championship.

