Giro Donne 2023, Elisa Longo Borghini fa l’impresa e vince la quarta tappa battendo allo sprint Ewers e Van Vleuten!

Elisa Longo Borghini compie una piccola grande impresa e si aggiudica la quarta tappa del Giro Donne 2023, conquistando la vittoria n.40 della carriera a livello professionistico. Prestazione maiuscola per la campionessa italiana, che ha alzato le braccia al cielo con la maglia tricolore sulle spalle all’arrivo di Borgo Val di Taro dopo aver regolato in volata l’americana Veronica Ewers e soprattutto la fuoriclasse olandese Annemiek Van Vleuten.

L’azzurra, sempre più competitiva negli sprint a ranghi ristretti, si è superata però in precedenza tenendo il passo della maglia rosa sull’ultima ascesa verso Strela e staccando il gruppo principale delle altre big in vista dei 15 km conclusivi. Longo Borghini e Van Vleuten, con questo attacco micidiale in salita, hanno raggiunto la fuggitiva Ewers (che si era mossa in anticipo, sul Passo Montevacà) giocandosi poi il successo di tappa negli ultimi 300 metri.

Quarta piazza al traguardo per la neerlandese Lorena Wiebes, che ha regolato il gruppo inseguitore – staccato di 40″ dal terzetto di testa – precedendo la connazionale Marianne Vos, la statunitense Chloe Dygert e l’italiana Silvia Persico (che aveva provato un’azione sulla salita dell’ultimo GPM). Completano la top10 di giornata l’australiana Ruby Roseman-Gannon e le olandesi Fem Van Empel e Anouska Koster.

Al termine della frazione odierna, Van Vleuten resta saldamente al comando della classifica generale con un vantaggio di 49″ su Longo Borghini, 53″ su Ewers, 1’33” sulla danese Cecille Uttrup Ludwig e 1’35” sulla francese Juliette Labous. Ritardo di 1’39” dalla maglia rosa per le spagnole Mavi Garcia e Ane Santesteban e per le italiane Marta Cavalli (ottava) ed Erica Magnaldi (nona), mentre è decima a 1’43” Gaia Realini.

Foto: Lapresse