Giro di Polonia 2023: tanti italiani da seguire. Milan punta alle volate, Caruso e Tiberi per la classifica?

In scena da sabato 29 luglio a venerdì 4 agosto il Giro di Polonia, l’ultima corsa World Tour di avvicinamento ai Mondiali di ciclismo che vedono la prova in linea in programma domenica 6 agosto in quel di Glasgow.

In terra polacca ricca pattuglia italiana: il Bel Paese spesso e volentieri si è ben disimpegnato su queste strade, l’obiettivo è quello di portare a casa delle tappe e, perché no, giocarsela in chiave classifica generale.

Per la graduatoria spazio a Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), praticamente una certezza. Nella stessa squadra presente anche Antonio Tiberi che punta a far bene per guadagnarsi la partecipazione alla Vuelta di Spagna. Un altro uomo che può giocarsela per le prime posizioni è Matteo Sobrero (Jayco AlUla) che vuole affinare la condizione verso la cronometro iridata.

Jonathan Milan sarà la stella per le volate, in attesa della manifestazione iridata su pista, dove vuol lanciarsi verso Parigi. Per le tappe occhio anche a Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) ed ai giovani Lorenzo Milesi e Gianmarco Garofoli.

Foto: Lapresse