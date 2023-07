Frosinone-Salernitana oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Un’altra amichevole con il profumo di Serie A. Se ieri notte abbiamo assistito al match tra Juventus e Milan negli Stati Uniti, quest’oggi sarà il turno di Frosinone e Salernitana affrontarsi per testare le proprie condizioni a poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato.

Ciociari che stanno ancora costruendo la propria ossatura dopo il cambio di allenatore, con Eusebio Di Francesco pronto a rimettere in campo il 4-3-3 con cui si è tolto soddisfazioni con la maglia della Roma. Al momento però sembra esserci ancora un po’ da lavorare.

Può venire incontro l’amichevole contro i granata, ormai alla terza stagione consecutiva in Serie A e con la voglia di fare un passo in più verso le posizioni di rango in classifica. Morgan De Sanctis è al lavoro per rinforzare la squadra e consegnare qualche pedina di spicco a Paulo Sousa, mentre al momento sembrano essersi spente le voci in uscita per Boulaye Dia.

Il match tra Frosinone e Salernitana inizierà alle ore 18.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Al momento non è prevista né diretta televisiva e nemmeno copertura streaming, vi aggiorneremo casomai le cose dovessero cambiare.

FROSINONE-SALERNITANA, IL CALENDARIO

29 luglio

18.00 Frosinone-Salernitana

FROSINONE-SALERNITANA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse