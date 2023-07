Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano incappano in una sconfitta disastrosa a Stoccarda

La nona settimana della ELF – European League Football 2023 regala una sconfitta disastrosa ai Seamen Milano, che vengono travolti in casa degli Stuttgart Surge con un punteggio record, al termine di un incontro che, invece, aveva visto gli italiani iniziare nel migliore dei modi, con un primo quarto che aveva fatto illudere. Il punteggio finale, 78-27, non ammette repliche. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nel match in terra teutonica.

STUTTGART SURGE – SEAMEN MILANO 78-27

La sfida si apre con Milano che sblocca subito il punteggio con Zahradka che lancia per Calderon per 26 yds ed è 7-0. Non solo, i Seamen allungano ancora con il 14-0. I padroni di casa reagiscono e tornano in parità, ma i meneghini rimettono il naso avanti con la solita ditta Zahradka-Calderon, con un lancio da 43 yds per il 21-14. Il primo quarto, come detto, si chiude sul 21-21 e, sostanzialmente, il match finisce qui.

Nel secondo periodo Stoccarda va al sorpasso con un parziale di 14-6 e il match va alla pausa lunga sul punteggio di 35-27. Nella ripresa i tedeschi dilagano, prima con il 12-0 del terzo quarto, quindi con il clamoroso 31-0 del quarto periodo che va a sancire il laconico 78-27 conclusivo.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

1 Stuttgart Surge 7-1

2 Raiders Tirol 6-2

3 Munich Ravens 3-4

4 Helvetic Guards 3-5

5 Barcellona Dragons 2-6

6 Seamen Milano 1-7

Foto: Carola Semino