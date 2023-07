Fantacalcio 2023-2024, chi è stato il miglior centrocampista della passata stagione? Ha senso puntare ancora su di lui e quanto vale

Si continua a studiare in vista del fantacalcio. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, si avvicina sempre di più il momento dell’asta iniziale con cui costruire il proprio roster per andare all’assalto della vittoria. Per ogni squadra che si rispetti, non può mancare almeno un top di lista per ruolo. E a centrocampo, chi potrebbe essere il migliore su cui puntare?

Lo scorso anno non c’è stata storia: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano tutto dribbling e classe ha sconquassato le difese avversarie al primo anno di A, portando il Napoli allo scudetto con 12 reti e 10 assist. E, di conseguenza, anche i fantacampionati ne hanno risentito: fantamedia spaziale del 7,96, un vero e proprio ‘bug del sistema’ per chi lo scorso anno se l’era accaparrato, magari anche nella disattenzione generale se l’asta si era svolta prima della prima giornata di campionato. Ovviamente, anche quest’anno è consigliatissimo. Ma ci sono due ‘red flag’ da tenere conto.

La prima è il prezzo. A causa dei numeri lusinghieri dello scorso anno, il suo prezzo lieviterà parecchio, oltre a quel limite del 13-14% del proprio budget che rappresenta il costo medio per un giocatore di prima fascia a centrocampo. Aspettatevi rilanci su rilanci, spendendo minimo il 20% se non anche il 25% del proprio stack iniziale. Crediti sicuramente ben spesi, ma bisogna pensare anche al resto della squadra: uno schieramento con un fenomeno e dieci panchinari può potenzialmente perdere con chiunque.

Per cui si potrebbe pensare anche ad altre tipologie di giocatori, come ad esempio Mattia Zaccagni, secondo per fantamedia con 7,44 (10 reti e 6 assist) o anche Riccardo Orsolini, 11 reti lo scorso anno e fantamedia del 7,09, giocatori per cui potreste spendere cifre accettabili. Loro però incappano, come in Kvaratskhelia, in un’altra possibile problematica. Tutti e tre potrebbero difatti essere soggetti ad un cambio di ruolo nelle liste del fantacalcio, passando da centrocampisti ad attaccanti, il che diminuirebbe leggermente il loro valore di mercato. E dunque, se ci fosse davvero questo cambio, chi sarebbe il centrocampista principe di questa Serie A?

Per numeri, ci sarebbe Teun Koopmeiners dell’Atalanta. 10 reti e 5 assist lo scorso anno e che ha iniziato anche a tirare i calci di rigori. Attenzione però, l’olandese ha i suoi dati che schizzano verso l’alto grazie anche a due triplette stagionali. Pensierino anche per Adrien Rabiot, che ha rinnovato con la Juventus ed è stato il calciatore che ha meglio reso con Allegri grazie ai suoi 8 gol e 4 assist (7,03), e per Stefan El Shaarawy, giocatore sottovalutato dalla panchina ma che lo scorso anno è risultato il terzo assoluto per fantamedia (7,15 con 7 reti e 1 assist), potreste pagarlo davvero poco. Non aspettatevi un top per la sua bassa titolarità, ma con i cinque cambi potrebbe diventare un piccolo crack.

Foto: LaPresse