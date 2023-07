F1, Verstappen favorito in gara anche partendo 6°. Ferrari, speranza podio con l’incognita gomme

Il venerdì del GP del Belgio a Spa-Francorschamps ha offerto dei responsi interessanti: Charles Leclerc partirà dalla pole position e Carlos Sainz dalla quarta piazza. Posizioni agevolate dalla penalizzazione di Max Verstappen che scatterà dalla sesta casella a causa della sostituzione del cambio: l’olandese aveva inflitto oltre otto decimi al monegasco nel suo giro in Q3.

Verstappen che sarà in ogni caso il favorito anche scattando dalla sesta posizione: il bi-campione iridato ha già vinto a Miami in questa stagione partendo dalla nona piazza. Il passo gara mostrato dalla sua Red Bull è ampiamente superiore a tutta la concorrenza, l’adattabilità è straordinaria su tutte le condizioni: difficilmente qualcuno potrà contrastarlo. Indubbiamente ci sarà l’incognita di doversi trovare nel traffico a inizio gara domenica e di dover avere pazienza nei primi giri.

Esce con buonissimi segnali anche la Ferrari: le posizioni di partenza sono ottime, così come l’andamento delle qualifiche ha dato dei riscontri concreti al Cavallino Rampante. La Rossa è stata piuttosto veloce con la gomma intermedia quando la pista era ancora umida, sia con la gomma soft quando si è asciugato il tracciato. In particolare Leclerc ha saputo gestire la pressione di doversi migliorare al termine del Q1 e Q2 dopo la bandiera a scacchi e ci è pienamente riuscito.

La difficoltà principale per tutti in vista della gara di domenica sarà la gestione delle gomme: nessuno ha idee precise sul passo gara. L’unica sessione di prove libere si è svolta sotto la pioggia e le scuderie non hanno potuto raccogliere i dati. Dati che potranno essere in parte raccolti domani nella Sprint Race, ma domenica si arriverà con grande incertezza: l’obiettivo può essere il podio per la scuderia guidata dal team principal Frederic Vasseur, ma è fondamentale la massima cautela in ogni tipo di previsione viste le condizioni variabili nelle Ardenne, come abbiamo visto in questo venerdì.

