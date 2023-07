F1, Oscar Piastri: “Divario con Norris più ampio di quanto avrei voluto, ma si può imparare molto”

Prosegue il periodo d’oro della McLaren. Al GP D’Ungheria infatti, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, Lando Norris ha centrato un’ottima terza posizione precedendo Oscar Piastri, quest’ultimo partito dal terzo posto in griglia a Silverstone.

Un momento davvero importante per la scuderia britannica e per l’australiano che, un po’ come il compagno di squadra, non è apparso tuttavia particolarmente soddisfatto in mixed zone, convinto di poter dare qualcosa in più: “Le temperature calde sono il nostro tallone d’Achille, credo non aver effettuato il mio miglior giro“.

Piastri ha quindi continuato: “Trovo che il divario con Lando sia un po’ di largo di quanto in realtà vorrei, però è bellissimo averlo davanti, si può imparare molto da questo“.

In ultimo il nativo di Melbourne ha espresso comunque un bilancio positivo: “Il nostro punto debole in questa pista è la velocità bassa, credo sia evidente. Ma siamo in una posizione ottima e i tempi lo dimostrano”.

Foto: LaPresse