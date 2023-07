F1, Max Verstappen: “Non resteremo fermi a guardare gli altri team, la macchina continua a migliorare”

Imbattuto dallo scorso 30 aprile, in cui arrivò secondo alle spalle del compagno di squadra Sergio Perez a Baku, Max Verstappen si presenta al weekend di Silverstone con l’obiettivo di proseguire la sua striscia vincente e regalare alla Red Bull il primo record di un 2023 che si preannuncia a dir poco trionfale. Il fenomeno olandese è reduce da cinque successi consecutivi e guida la classifica generale del Mondiale con un margine di 81 punti sull’altra RB19 di Checo.

“Siamo partiti bene. Abbiamo avuto un ottimo inizio e capiamo sempre di più la nostra macchina, che gara dopo gara continua a migliorare. Ma non resteremo fermi a guardare. Magari è vero che gli altri team parlano di aggiornamenti e pacchetti dopo ogni weekend, ma anche noi abbiamo apportato delle novità“, dichiara il figlio di Jos alla vigilia delle prove libere del GP di Gran Bretagna.

“Questo è decisamente un ottimo segnale, abbiamo un buon margine. Naturalmente, in alcuni tracciati c’è più differenza, ma in generale c’è un fortissimo pacchetto base e il nostro obiettivo è tirare fuori il massimo del suo potenziale“, aggiunge il due volte campione del mondo (fonte: SportMediaset.it) in vista di un fine settimana che potrebbe vedere Red Bull eguagliare il primato delle 11 affermazioni di fila ottenute dalla McLaren nel 1988.

Foto: Lapresse