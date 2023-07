F1, Max Verstappen ha umiliato ancora Perez. Parte 6° e vince con 22 secondi sul compagno di squadra

Superiorità schiacciante. In una giornata finalmente positiva dopo un blackout di due mesi, Sergio Perez (2° al traguardo) è stato comunque nuovamente umiliato dal compagno di squadra Max Verstappen. A Spa-Francorchamps la Red Bull è tornata a fare doppietta (l’uno-due mancava da Miami), ma in realtà il Gran Premio del Belgio 2023 si è rivelato un assolo impressionante da parte del leader del Mondiale.

Partito sesto per la penalità di 5 posizioni in griglia causa sostituzione del cambio, il figlio di Jos è balzato subito in quarta posizione sfruttando il crash in curva 1 tra Oscar Piastri e Carlos Sainz, per poi superare nel corso del primo stint su gomma soft anche la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc. Checo è stato in grado di resistere con un bel ritmo fino al primo pit-stop, dovendo successivamente alzare bandiera bianca.

Con gomme medie infatti Verstappen volava, passando il teammate messicano grazie al DRS sul Kemmel e andando velocemente in fuga con un passo mostruoso anche nel momento in cui ha cominciato a piovere in alcuni punti del circuito delle Ardenne. Max ha ampliato il suo vantaggio progressivamente nel secondo e nel terzo stint (con le soft), rifilando addirittura oltre 2″ all’altra RB19 quando ha spinto al massimo per il giro veloce.

Al traguardo Perez ha accusato un distacco di 22 secondi, gestendo comunque agevolmente la seconda posizione nei confronti della Rossa di Leclerc. I numeri del nativo di Hasselt fanno paura, ma a scoraggiare maggiormente gli avversari sono proprio le prestazioni in pista agevolate ovviamente da una macchina strepitosa e priva di veri punti deboli.

Foto: Lapresse