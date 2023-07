F1, Max Verstappen: “Finalmente una bella partenza, macchina straordinaria”

Sempre Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si è imposto nel GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes ha ottenuto la nona affermazione nelle prime undici gare, oltre a essere il 12° podio consecutivo.

Numeri impressionanti, per una RB19 da record, considerando la successioni di podi in serie e un Sergio Perez capace di ottenere il podio (terzo), preceduto da un eccellente Lando Norris (McLaren). Notte fonda per la Ferrari, in settima e ottava posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

“Finalmente sono riuscito a partire bene. Ci abbiamo lavorato molto su questo particolare e, nonostante partissi dal lato sporco, sono riuscito a impostare curva-1 come volevo, costringendo Hamilton ad allargare. La macchina poi è stata straordinariamente veloce con ogni mescola e abbiamo creato un gap importante“, ha raccontato Max ai microfoni poco dopo il GP.

Verstappen ha poi commentato i numeri da record suoi e della squadra: “Sono frutto del nostro lavoro, abbiamo sempre grandi motivazioni per continuare a migliorarci. Tutti stanno dando il massimo e i risultati ci stanno premiando“.

