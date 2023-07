F1, Lewis Hamilton: “Stamattina Verstappen mi ha ostacolato al 100%, la Sprint è stata divertente”

Lewis Hamilton ha chiuso al decimo posto la Sprint Race del GP d’Austria. Il sette volte campione del mondo paga una qualifica sprint shootout di questa mattina decisamente al di sotto delle aspettative, uscendo in Q1 a causa anche della cancellazione di un giro per aver oltrepassato i limiti della pista.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “La Sprint è stata divertente, ho corso tutti i rischi possibili, sono andato all’attacco e sono molto contento di tutti i passi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto dei netti progressi e non potevo chiedere di meglio. Pensando a stamattina penso che Max Verstappen mi abbia ostacolato intenzionalmente, sono sicuro al 100%“.

Il britannico della Mercedes è tornato anche sull’episodio di questa mattina con Verstappen, quando l’olandese l’ha ostacolato nel Q1 mentre si stava lanciando per il giro: il campione iridato in carica l’ha sorpassato sul rettilineo per poi rallentare e rimanere sulla traiettoria. Atteggiamento che il pilota inglese non ha digerito e concetto che ha voluto rimarcare nell’intervista post Sprint Race.

