F1, Lewis Hamilton: “Non sorpreso che la McLaren vada così forte, assomiglia alla Red Bull. Dobbiamo fare meglio”

Non una qualifica favorevolissima per la Mercedes e per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, nella gara di casa nel GP di Gran Bretagna a Silverstone, partirà dalla quarta fila, in settima posizione, dietro anche al compagno di scuderia George Russell oltre a Verstappen, le due McLaren e le due Ferrari.

Questa l’analisi da parte del britannico a proposito di questo sabato: “Non c’è stato nessun problema con Max, mi ha sorpassato in Q1 con bandiere gialle, ma non c’è nulla di sbagliato. La McLaren? Non sono sorpreso. Se si guarda la macchina ha senso che vadano così forte. Se si mette accanto alla Red Bull è molto simile la macchina nelle pance laterali“.

“Sono davvero felice per loro, hanno fatto fatica per tanto tempo. Tornare lassù è davvero, davvero piacevole da vedere. E’ una macchina che funziona ed è fantastico averli nella lotta per le prime posizioni, vedere equilibrio è quello che vogliamo in questo sport“.

Sul fatto che la Mercedes sia stata superata dalla McLaren: “Non è un colpo definitivo, è solo un campanello d’allarme per noi. Altri ci stanno superando. Dobbiamo fare di più. Ovviamente cerco di essere ottimista e di fare del mio meglio, ma realisticamente non sono sicuro di come andremo domani, lo scopriremo“.

Foto: Lapresse