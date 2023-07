F1, Lando Norris: “Spa è una delle mie piste preferite e dovrebbe adattarsi bene alla McLaren”

McLaren è indubbiamente la grande rivelazione delle ultime settimane in Formula Uno, grazie ad un clamoroso e abbastanza improvviso balzo prestazionale che ha proiettato la storica scuderia britannica nelle posizioni di vertice. La MCL60 aggiornata infatti non è mai uscita dalla top5 (Oscar Piastri ha avuto a disposizione le novità solo a partire da Silverstone), collezionando due secondi posti prestigiosi con Lando Norris nel GP di Gran Bretagna ed in Ungheria.

“Arriviamo da due podi consecutivi ed è bello tornare al posto che più compete alla McLaren. Comunque abbiamo ancora tanto lavoro da fare per mantenerci in queste posizioni costantemente nel resto della stagione. Non vedo l’ora di tornare a correre a Spa: è una delle mie piste preferite e dovrebbe adattarsi alla nostra macchina. Certo, può essere impegnativa a seconda delle condizioni meteo, ma faremo del nostro meglio per finire la prima parte del campionato in una buona posizione“, dichiara il pilota di Bristol al sito ufficiale del team di Woking.

Mirino puntato sul primo podio della carriera in F1 per il suo giovane compagno di squadra australiano Piastri: “E’ sempre bellissimo correre in Belgio sul tracciato di Spa. È una pista davvero fantastica, e sono pronto a godermi il weekend con il format della Sprint. La vettura si è comportata molto bene nelle ultime due gare, il che è positivo, ma in questo fine settimana avremo tante cose da imparare. Negli ultimi giorni sono tornato al simulatore in fabbrica per assicurarmi di raccogliere tutti i dati in vista del prossimo round. Speriamo di avere un altro bel weekend prima della pausa estiva”.

Foto: Lapresse