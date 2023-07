F1: Lando Norris si scusa con Verstappen e con il GP d’Ungheria per la rottura del trofeo

Quella che sembrava un’involontaria “goliardata” ha rischiato di assumere i contorni di un’azione poco piacevole e così il principale protagonista dell’accaduto, ovvero Lando Norris, pilota della McLaren, arrivato secondo domenica scorsa nel Gp d’Ungheria, alle spalle di Max Verstappen, è dovuto intervenire porgendo le sue scuse pubbliche a tutti.

La rottura del trofeo donato allo stesso Verstappen, dal valore di 40.000 euro, ha fatto il giro del mondo con Norris che, tramite alcune dichiarazioni ai media, ha affermato: “Prima di tutto voglio scusarmi per quanto è successo. Ovviamente non avevo intenzione di provocare un danno del genere. E so cosa rappresentasse per gli ungheresi un trofeo che era espressione della loro cultura.

Poi il pilota britannico ha aggiunto: “Volevo semplicemente festeggiare a mio modo il secondo posto sul podio, ma non intendevo fare dei disastri”.

Infine Lando Norris ha così concluso: “Mi sono scusato con Max. So di aver fatto un paio di battute fuori luogo che avrei potuto evitare, ma poi mi sento male. Perché se qualcuno avesse rotto il mio trofeo sarei infastidito! Mi scuso anche con le persone che avevano dedicato tempo e impegno per realizzare il riconoscimento. Starò molto più attento la prossima volta: metterò da parte i trofei e poi continuerò a festeggiare…”.

Foto: Lapresse