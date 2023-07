F1, la stampa spagnola si scaglia contro la Ferrari: “Non si è parlato di Sainz sacrificato per Leclerc”

Dalla Spagna arrivano parole di fuoco contro la Ferrari. Il riferimento è all’andamento dell’ultimo GP del Mondiale di F1 in Austria. La Rossa, infatti, è salita sul podio grazie al monegasco Charles Leclerc (secondo), ma questo è stato possibile anche attraverso il gioco di squadra stabilito prima del via, a quanto pare, dalla scuderia di Maranello. L’iberico Carlos Sainz aveva dimostrato di essere più veloce, ma è stato invitato dal team a non attaccare il suo compagno di squadra.

Una decisione piaciuta poco ai media spagnoli e in particolare Marca ha criticato con estrema incisività la decisione della squadra italiana: “Nessuno ha scritto che Ferrari ha scelto di sacrificare Sainz con la doppia sosta in Austria. Non si parla del fatto che a Carlos è stato chiesto di non attaccare mai Charles, più lento con gomma media“, ha scritto la testata.

“Piuttosto, sembra che la Ferrari tenga conto soltanto dei consigli del Principe Leclerc, considerato da tutti il miglior pilota. Dopo le scelte prese nei suoi confronti, molti piloti al posto di Carlos si sarebbero scansati, sapendo che era solo questione di tempo prima di essere superati. Molti ma non Sainz, che corre solo per la squadra, anche se Ferrari dimostra di non ricordarsi sempre di lui“, la chiusura di Marca.

Una situazione particolare anche perché in ballo non c’è un titolo iridato, considerando che la Rossa non è in gioco per il campionato, visto il dominio di Max Verstappen e della Red Bull.

Foto: LaPresse