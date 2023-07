F1 in tv, GP Ungheria 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Riparte il Mondiale di Formula Uno 2023 sempre più in direzione delle vacanze estive che scatteranno al termine del prossimo weekend per cui il Circus si concentra sul penultimo appuntamento, ovvero il Gran Premio di Ungheria che si disputerà nel prossimo fine settimana.

Lo scenario sarà quello del tracciato dell’Hungaroring che, nelle ultime edizioni, ha spesso regalato gare avvincenti e per nulla scontate, con il meteo capace di passare dal caldo torrido alla pioggia nel breve volgere di pochi minuti. Un anno fa il successo andò a Max Verstappen, abile a risalire dalla decima posizione.

Se la gara non avrà grandi colpi di scena il grande favorito sarà ancora una volta l’olandese che, assieme alla sua Red Bull, stanno andando a ritoccare il libro dei record, volta dopo volta. Vista la conformazione della pista magiara alle spalle del campione del mondo potremmo trovare soprattutto Ferrari e Aston Martin, con McLaren e Mercedes che si stagliano comunque all’orizzonte.

Il fine settimana del GP di Ungheria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili qualifiche e gara in diretta. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP UNGHERIA 2023

Venerdì 21 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 22 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 23 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Ungheria

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse