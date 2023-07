F1, GP Gran Bretagna 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 7-9 luglio

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d’Austria, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2023. Il mese di luglio prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la gara inglese e un weekend di riposo, proporrà ancora i Gran Premi di Ungheria e Belgio prima della pausa estiva.

Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Silverstone per uno degli appuntamenti imprescindibili del calendario della massima categoria del motorsport. La pista del Northamptonshire come sempre regalerà emozioni e colpi di scena, con un lay-out che permette di battagliare tra i piloti e di spingere al massimo le vetture.

Un anno fa assistemmo al primo successo in carriera di Carlos Sainz al termine di una gara nella quale accadde di tutto, con Max Verstappen rallentato da problemi alla sua Red Bull, con alle sue spalle Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Sergio Perez che ci hanno regalato una serie di sorpassi e contro-sorpassi davvero epici.

Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summe (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 8 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse