F1, Frederic Vasseur: “A Spielberg la strategia era chiara, ho parlato con Sainz”

La Ferrari è cresciuta sensibilmente a Spielberg: ancora la Red Bull è lontana, ma la Rossa ha conquistato un bel secondo posto con Charles Leclerc e anche Carlos Sainz ha mostrato un ottimo passo sia in qualifica che in gara. Segnali positivi di conseguenza anche Frederic Vasseur, team principal del Cavallino Rampante.

Il francese è tornato su ciò che è successo in Austria, con il pit stop congiunto di Leclerc e Sainz che ha penalizzato il pilota spagnolo: “Ho parlato con Carlos una volta rientrati a Maranello, la strategia era chiara fin dall’inizio: nella prima parte di gara l’obiettivo era creare un divario più grande possibile sugli avversari alle nostre spalle. Il problema per Carlos è stato che in pit-lane ha dovuto attendere il cambio gomme di Charles, che è stato due secondi più lento del previsto, poi anche il suo non è stato impeccabile, ed infine la virtual safety car si è conclusa mentre stava uscendo dai box”.

Sul disappunto espresso da Sainz: “Tutti i piloti del mondo non sono mai felici quando sono alle spalle del compagno di squadra, ma i piani erano chiari, chi si fosse trovato davanti avrebbe avuto pista libera per spingere. Sappiamo che a Spielberg chi è alle spalle ha un notevole vantaggio grazie al DRS, non voglio dire che Carlos fosse più lento, ma seguire l’avversario è più semplice e non hai la certezza che una volta davanti avrai lo stesso ritmo. Comunque, la strategia era chiara prima della gara e l’abbiamo applicata”.

A Silverstone la Rossa avrà una vita più difficile rispetto all’Austria: “Non voglio rivelare dettagli tecnici, ma sulla carta siamo più a nostro agio su piste come Spielberg rispetto a Silverstone. Nel briefing tenuto alla vigilia del weekend abbiamo sottolineato questi aspetti e tutti siamo coscienti che in condizioni difficili la cosa più importante sarà fare un buon lavoro e portare a casa il massimo dei punti possibili”.

Foto: Lapresse