F1, Ferrari in modalità gambero: nuovi passi indietro e quinta forza del campionato. Qual è la vera versione?

Brusco risveglio per la Ferrari in quel di Silverstone, al termine di un Gran Premio di Gran Bretagna 2023 oltremodo negativo e concluso ai margini della zona punti con entrambe le macchine. Il nono posto di Charles Leclerc ed il decimo di Carlos Sainz rappresentano una vera doccia fredda per la Scuderia di Maranello, dopo i progressi incoraggianti messi in mostra a Montreal e in Austria.

Certo, il risultato odierno non è completamente veritiero perché condizionato da un timing sfortunato con la Safety Car e da una strategia discutibile, ma la prestazione resta deludente e anche nel caso di una corsa lineare l’obiettivo podio sarebbe stato irraggiungibile. La Rossa si è rivelata infatti inferiore non solo alla Red Bull, ma anche a Mercedes e McLaren.

Già alla vigilia Silverstone era ritenuta dalla casa emiliana una delle piste peggiori dell’anno per le caratteristiche della SF-23, ma le aspettative erano decisamente maggiori rispetto al livello evidenziato nell’arco del fine settimana e soprattutto oggi in gara. In qualifica Leclerc e Sainz sono sempre competitivi ed in grado di competere per le prime due file, mentre la domenica molto dipende dal meteo e dal layout del circuito.

I curvoni del tracciato britannico hanno confermato uno dei grandi punti deboli della Ferrari versione 2023, progredita grazie agli aggiornamenti a livello di costanza ma ancora troppo lenta per poter ricoprire stabilmente il ruolo di seconda forza in campo su tutti i circuiti del calendario. Prossimo esame tra due settimane a Budapest, su una pista atipica e completamente diversa rispetto a Silverstone in cui Red Bull potrebbe avere meno margine sulla concorrenza.

Foto: Lapresse